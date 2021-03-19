Опрос: 55% казанцев не хотят оставлять биометрические данные на госулугах

Сайт SuperJob провел опрос и сообщил результаты «Реальному времени». Первый вопрос звучал так: «Власти разрабатывают проект, согласно которому для пользования удаленным доступом к госуслугам будут необходимы биометрические данные. Поддерживаете ли вы подобную инициативу властей?». 55% жителей столицы Татарстана сказали нет. 29% затруднялись ответить и 16% поддержали идею. По всей России результаты такие: 19% выступили за, 49% — против и 32% воздержались от ответа.

Также был задан вопрос: «Продолжите ли вы пользоваться интернет-сервисами госуслуг, если власти введут обязательное предоставление биометрических данных для удаленного доступа?». 53% казанцев сказали, что продолжат, 20% ответили нет и затруднились ответить 27%. Российская статистика немного отличается. 47% респондентов ответили скорее да, 25% — скорее нет, а затруднились ответить на вопрос 28%.

Всего было опрошено по 1600 респондентов.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они присылают на электронную почту письмо якобы от портала госуслуг, в котором предлагается ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), чтобы получить социальные выплаты.

