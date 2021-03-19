«Ротор» уволил главного тренера Александра Хацкевича

«Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте волгоградцев.

«Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности», — говорится в заявлении.

Фото: vk.com/fc.rotor

По словам генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского, решение принято из-за желания улучшить показатели команды в турнирной таблице РПЛ. Сейчас волгоградский клуб занимает 13-ю строчку в чемпионате России и на 4 очка опережает «Уфу», находящуюся в зоне прямого вылета.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности», — приводит слова Рекечинского пресс-служба клуба.

В 23-м туре РПЛ «Ротор» дома крупно проиграл «Ростову» со счетом 0:4.

Напомним, в волгоградском клубе на правах аренды выступает полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили.