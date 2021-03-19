Исследование: 53% татарстанцев не дают в долг своим коллегам

Специалисты службы исследований hh.ru выяснили, что 53% татарстанцев не готовы дать деньги в долг своим коллегам.

47% респондентов готовы финансово выручить своих коллег, если возникнет такая необходимость. Также было отмечено, что мужчины чаще дают в долг, чем женщины. Люди из автомобильного бизнеса, строительной сферы и рабочий персонал тоже готовы давать в долг чаще. Маркетологи, учителя и врачи делают это реже.

Треть татарстанцев отметили, что им долги иногда не возвращали. Чаще других с такой ситуацией сталкивались рабочий персонал, руководители, а также представители туристической и гостинично-ресторанной сфер.

Ранее житель Татарстана соврал, что его ограбили, чтобы не возвращать долг. 11 февраля текущего года мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что на него совершили разбойное нападение и открыто похитили кошелек с деньгами и телефон, сумма ущерба составила 26,5 тыс. рублей. Однако позже следствие установило, что разбоя не было, а подсудимый инсценировал преступление, чтобы не возвращать знакомому ежемесячный платеж за приобретенный в долг автомобиль.

