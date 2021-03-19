В Гидрометцентре Татарстана объяснили причину выпадения желтого снега

Фото: соцсети

В Гидрометцентре Татарстана объяснили причину выпадения желтого снега в некоторых районах Татарстана. По информации Минэкологии, желтый снег выпал в Азнакаевском, Лениногорском и Бугульминском районах республики.



Как сообщает Гидрометцентр РТ, это обусловлено перемещением воздушных масс по южным траекториям масса с территории Нижней Волги и Казахстана, где отмечались пыльные бури: «Песок и пыль, поднимаемые в атмосферу ветром, по мере перемещения воздушной массы постепенно оседают вместе с выпадающим снегом на подстилающую поверхность, придавая ей желтоватый оттенок».

Отмечается, что такое явление наблюдалось и в соседствующих с Татарстаном субъектов –Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях.

Фото: Минэкологии РТ

Напомним, специалисты выезжали на место и отобрали пробы снега. Предварительной причиной также считались песчаные взвеси.

Маргарита Головатенко