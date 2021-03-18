В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина можно назвать «очень плохими». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, — сказал представитель Кремля.

Байден показал, что не планирует налаживать отношения с Россией. Поэтому Москва при взаимодействии с Вашингтоном будет исходить именно из этого, передает ТАСС.

Песков отметил, что заявления в адрес Путина стали новым словом во взаимоотношениях двух стран. Отвечая на вопрос, последуют ли с российской стороны какие-либо действия, он заявил, что «нечего предпринимать».

Фото: wikipedia.org

Представитель Кремля оценил отношения России и США как «очень плохие». Но вопрос о том, как улучшить их, стоит адресовать не Москве, считает он. Будет ли сам Путин комментировать слова Байдена в свой адрес, не уточняется.

Вчера американский президент Джо Байден во время телеинтервью каналу ABC положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Он также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Президент США отметил, что они с Путиным «знают друг друга». Такие высказывания были сделаны после доклада Национальной разведки США о том, что Россия во время предвыборной кампании проводила «операции влияния», направленные на дискредитацию Джо Байдена. После выхода интервью курс доллара достиг 74 рублей, евро — 88.

Такжн России отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций по двусторонним отношениям. Он Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.

Татьяна Леухина