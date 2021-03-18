В Евросоюзе признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что специалисты не обнаружили проблем, связанных с какой-то определенной партией британско-шведской компании AstraZeneca или определенным заводом по ее производству.

«Заключение [по итогам расследования случаев образования тромбов у людей, вакцинированных препаратом AstraZeneca] состоит в том, что это безопасная и эффективная вакцина и преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски», — передает ТАСС слова Кук.

Глава ЕМА добавила, что может существовать связь вакцинации препаратом AstraZeneca с очень редкими случаями образования тромбов при пониженном содержании тромбоцитов в крови (тромбоцитопении).

Европейский регулятор рекомендовал внести изменения в инструкцию к вакцине. Привившимся препаратом следует обращаться к врачам при затруднении дыхания, отека или чувства холода в руках или ногах, болях в животе или груди и других симптомах.

Напомним, власти Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как одна из вакцинировавшихся пациенток умерла, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии. Случаи возникновения тромбоза после вакцинации зарегистрировали и в Нидерландах. После этого решили не использовать вакцину AstraZeneca в Дании, Норвегии и Исландии, Франции, Испании, Италии и Германии.



Татьяна Демина