Президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ Татарстана стал Олег Коробченко

Президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ Татарстана избран татарстанский лидер «Партии Роста», депутата Госсовета РТ Олег Коробченко. Его кандидатуру единогласно поддержали участники выборной конференции региональной организации.

Коробченко сменил на посту президента Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Александра Шадрикова, который возглавлял организацию с 2018 по 2020 годы. Первым руководителем Федерации (2013—2015 гг.) был Артем Сидоров.

Коробченко призван активизировать работу Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ на дальнейшие успехи и достижение высоких показателей, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве обратили внимание, что с 2018 года организации удалось добиться высоких достижений на республиканском и федеральном уровнях. В частности, в копилке достижений сборной Татарстана «серебро» на чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон» среди национальных и клубных команд в Москве.

Татьяна Демина