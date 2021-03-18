Фанаты «Уфы» вывесили баннер в честь возвращения Газизова

Болельщики «Уфы» подготовили баннер в честь возвращения в клуб генерального директора Шамиля Газизова. Плакат размещен на фанатском секторе стадиона «Нефтяник».

На баннере изображен Газизов в солнцезащитных очках и размещена надпись «I’m back», что в переводе с английского значит «Я вернулся».

Фото: sport24.ru

Сегодня «Уфа» сыграет дома в матче 23-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Встреча начнется в 17.00 по мск.

Напомним, Газизов был назначен на пост гендиректора «Уфы», сместив с этой должности Рината Шайбекова, который стал новым исполнительным директором клуба.