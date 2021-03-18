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Фанаты «Уфы» вывесили баннер в честь возвращения Газизова

16:39, 18.03.2021
Фанаты «Уфы» вывесили баннер в честь возвращения Газизова
Фото: vk.com/ufafc

Болельщики «Уфы» подготовили баннер в честь возвращения в клуб генерального директора Шамиля Газизова. Плакат размещен на фанатском секторе стадиона «Нефтяник».

На баннере изображен Газизов в солнцезащитных очках и размещена надпись «I’m back», что в переводе с английского значит «Я вернулся».

Фото: sport24.ru

Сегодня «Уфа» сыграет дома в матче 23-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Встреча начнется в 17.00 по мск.

Напомним, Газизов был назначен на пост гендиректора «Уфы», сместив с этой должности Рината Шайбекова, который стал новым исполнительным директором клуба.

СпортФутбол Башкортостан
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