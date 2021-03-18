В Елабуге прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после падения снега с крыши на женщину

В Елабуге прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после того, как на местную жительницу упал с крыши снег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случай произошел 25 января на улице Матросова, 11. На местную жительницу с крыши рухнул снег. Женщина получила переломы ребер, позвоночника и ушиб легких.

Работу по управлению многоквартирным домом осуществляет УК ООО «Жилкомфортсервис». Установлено, что для работ по отчистке кровли от снега и наледи компания заключила договор с ООО «Стройремонт». Подтверждено, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственными сотрудниками указанных организаций.

Надзорное ведомство направило собранные материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц. В итоге в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что из-за схода снега с крыши в Казани три человека получили травмы.

Ольга Плешкова