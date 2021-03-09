Из-за схода снега с крыши в Казани три человека получили травмы

Текущей зимой УАТИ Казани составило 135 протоколов по факту ненадлежащего содержания крыш, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Он сослался на управление здравоохранения города, по информации которого в этом году за время оттепели произошло 3 случая падения сосулек на жителей, имели место случаи повреждения имущества при сходе снега, по большей части с самовольно установленных козырьков.

На скатных крышах не допускается слой снега более 30 см, а при оттепели предписывают сбрасывать снег и при меньшей толщине, напомнил Анисимов о правилах из постановления Госстроя России. По его словам, мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и свесов, снежных навесов с балконов и козырьков. Ответственность за уборку кровель несут собственники помещений, а также УК, ТСЖ, ЖСК. Очищать снежные шапки и наледь с козырьков балконов должны сами собственники, которым рекомендуют обращаться в УК и оплачивать работу отдельно, так как средств на их очистку не предусмотрено.

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В Казани ежедневно на очистке кровель задействовано до 250 человек, всего скатные кровли очищались 4 раза, сообщил руководитель комитета. Ход работ рассматривают на еженедельных штабах, сведения передают в УАТИ. За эту зиму в службу «Открытая Казань» (телефон: 236-41-23) поступило 1 850 заявок от жителей на очистку кровель, прошлой малоснежной зимой было всего 278 заявок.

Ранее директоров школ в Зеленодольске обязали вовремя чистить снег с крыши.

Ольга Плешкова