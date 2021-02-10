В Казани 147 водителей оштрафовали за отсутствие детского кресла

Сотрудники Госавтоинспекции Казани с 26 января по 7 февраля составили 147 административных протоколов в отношении водителей, нарушивших правила перевозки детей. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что 31 января 30-летняя женщина за рулем «Лады Ларгус», двигаясь по проспекту Ямашева, превысила скорость, не справилась с управлением и совершила выезд за пределы проезжей части, наезд на трамвайные пути с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате годовалый ребенок получил ушиб мягких тканей, ссадину лица, его доставили в больницу. От более тяжких травм его спало детское кресло.

Фото: УГИБДД Казани

В ведомстве напомнили, что перевозка детей до 11 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка. Административная ответственность за нарушение правил перевозки детей предусматривает штраф на водителя в размере 3 000 рублей. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнем безопасности.

Ранее в Татарстане полуторагодовалый ребенок выжил при лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа. Благодаря детскому креслу он не получил никаких травм.



Ольга Плешкова