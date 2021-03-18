Суд обязал очистить Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища от 75 затонувших судов

В Татарстане суд обязал специализированные учреждения очистить Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища от 75 затонувших бесхозных судов. Об этом сообщает Волжская региональная природоохранная прокуратура.



Было установлено, что в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах находится 75 затонувших бесхозных судов, в том числе их частей и механизмов. Их уже нельзя использовать, и они только загрязняют водный объект.

Природоохранный прокурор обратился в суд с целью устранения нарушений. Требования прокурора удовлетворены. Обязанности о принятии мер возложены на ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» и ФБУ «Администрации «Камводпуть». Природоохранная прокуратура Казани проверит исполнение законодательства об охране вод и проконтролирует подъем и утилизацию плавсредств.

Напомним, Татарстан получит на расчистку и очистку водных объектов 217,8 млн рублей из федерального бюджета.

Маргарита Головатенко