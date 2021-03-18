Казанца задержали по подозрению в краже у родственников — его «сдала» бутылка пива

Полиция задержала казанца, подозреваемого в краже телевизора из частного дома родственников. Сумма ущерба оценена в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.



Установлено, что злоумышленник перелез через забор, а в кухню дома проник через окно. На месте преступления он оставил бутылку пива — эксперты-криминалисты установили личность вора по следам на ней пальцев рук. Злоумышленником оказался 24-летний молодой человек, ранее он имел судимость за оборот наркотиков. Его задержали по месту жительства в Авиастроительном районе Казани. Там же полицейские выяснили, что он — родственник 64-летней потерпевшей.

Молодой человек вину признал. Он рассказал, что приехал к родственникам ночью. На окнах не было света, поэтому он решил перепрыгнуть через забор и открыть дверь. Обойдя дом, он увидел, что на кухне не до конца закрыто окно — так он залез в комнату, снял телевизор с кронштейна и покинул дом. Телевизор позже он сдал в ломбард. Расследование уголовного дела о краже продолжается.

realnoevremya.ru

Ранее 1 год и 7 месяцев колонии строгого режима получил 47-летний житель Нижнекамска по приговору горсуда за кражу соковыжималки и парфюма на 11 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко