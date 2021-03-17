Новости происшествий

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Нижнекамца посадили за кражу соковыжималки и парфюма

10:40, 17.03.2021
Нижнекамца посадили за кражу соковыжималки и парфюма
Фото: «Реальное время»

1 год и 7 месяцев колонии строгого режима получил 47-летний житель Нижнекамска по приговору горсуда. Как сообщает прокуратура РТ, он признан виновным в двух кражах на общую сумму 11 тысяч рублей.

Согласно приговору, вечером 13 декабря 2019 года подсудимый тайно вынес соковыжималку «Филипс» из магазина «ДНС» в торговом центре «Эссен», а на следующий день — флакон парфюма из зала «Рив Гош» в ТЦ «Сити Молл».

В суде вину фигурант не признал.

Ранее житель Казани отделался условным сроком за кражу женских колготок.

ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбществоЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также