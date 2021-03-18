В Казани публично обсудят исполнение бюджета на 2020 год

Фото: Илья Репин

В Казани пройдут публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2020 год». Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Слушания пройдут 30 марта в 15.00 в Доме работников образования по ул. Баумана, 62/9. Заявку на участие в мероприятии с правом выступления можно подать до 23 марта по ул. Кремлевская, д.3, каб.313.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2020 год по доходам в сумме 29 050 962,9 тыс. рублей, по расходам — в сумме 28 165 741,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования города Казани) в сумме 885 221,9 тыс. рублей», — говорится в проекте решения Казгордумы.

В сентябре прошлого года депутаты Казгордумы утвердили изменения в бюджет на 2020 год. Таким образом, объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 26,921 млрд рублей, по расходам — 28,3 млрд рублей, дефицит — 1,4 млрд рублей.