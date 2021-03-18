Ученый рассказал о самой большой угрозе для России

Фото: Максим Платонов (архив)

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что самой самой большой и серьезной угрозой для России является «деградация вечной мерзлоты». Он обратил внимание, что две трети территории страны находятся на вечной мерзлоте.

«В вечной мерзлоте содержится огромное количество парниковых газов, тех самых, которые инициируют нынешнее глобальное потепление — углекислый газ и метан», — рассказал климатолог газете «Взгляд». Высвобождаясь, они усилят парниковый эффект.

Из-за таяния вечной мерзлоты в России в первую очередь пострадают трубопроводы, линии электропередач и шоссе, построенные в советское время, заявил Киселев. Это, по его словам, спровоцирует аварии и катастрофы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также из-за деградации вечной мерзлоты поднимется уровень воды в Мировом океане, что поставит Санкт-Петербург под угрозу подтопления. «По современным оценкам предполагается, что подъем воды за этот век составит где-то 60—90 сантиметров», — отметил Киселев.

Ранее ученые предупредили, что из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты на поверхность могут выйти древние экосистемы, в том числе вирусы.



Татьяна Демина