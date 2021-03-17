В Салмачах проведут противопаводковые мероприятия по расчистке русла Ноксы

У моста в поселке Салмачи, расположенном на въезде на развилке у рынка налево в сторону Вишневки, проведут противопаводковые мероприятия по расчистке русла реки Ноксы.

Работы запланированы на 18 марта с 10:00, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Расчистку русла реки проведут силами муниципалитета.

Напомним, мост через реку Нокса между жилыми массивами Салмачи и Вишневка был построен в конце прошлого года. Благодаря ему снята угроза подтопления 150 гектаров, где расположены более 70 домов с населением более 300 человек.

На его возведение городские власти потратили более 100 млн рублей. Длина моста составила 35 м, а ширина — 13 м.

Татьяна Демина