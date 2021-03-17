«Салават Юлаев» поменял Метсолу после четвертой шайбы «Ак Барса»
«Салават Юлаев» поменял голкипера по ходу второго периода стартового матча серии с «Ак Барсом» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Вратарь Юха Метсола пропустил четыре шайбы к середине встречи и тренерский штаб Томи Ламсы выпустил вместо него Даниила Тарасова.
На данный момент казанцы выигрывают в матче со счетом 4:1. В составе «Ак Барса» голами отметились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Найджел Доус. Уфимцы смогли ответить лишь шайбой Владислава Картаева.СпортХоккей
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