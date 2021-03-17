«Зенит», УНИКС и «Зелена Гура» вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ

Три команды досрочно обеспечили себе участие в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

Петербургский «Зенит», казанский УНИКС и польская «Зелена Гура» стали недосягаемыми для девятой команды в турнирной таблице. Эти клубы точно не опустятся ниже восьмой строчки.

«Зенит» и УНИКС занимают в таблице первые два места. «Зелена Гура» идет пятой, но поляки выиграли у «Енисея», к тому же «Парма», «Химки» и «Автодор» проиграли.

Напомним, ранее УНИКС в гостях обыграл эстонский «Калев» в рамках Единой лиги ВТБ.