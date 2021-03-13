УНИКС в гостях обыграл эстонский «Калев» в Единой лиге ВТБ

УНИКС на выезде обыграл эстонский «Калев» (76:49) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Основной задел казанцы сделали во второй четверти, по итогам которой оторвались от соперника на 12 очков. В дальнейшем гости только наращивали свое преимущество, доведя игру до разгрома.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Кэнаан, набравший 16 очков. Также выделялись российские баскетболисты казанской команды — Артем Клименко совершил 8 подборов, а Дмитрий Узинский набрал 12 очков.

Эта победа стала для УНИКСа десятой подряд в рамках турнира. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Напомним, ранее стало известно, что в четвертьфинале Кубка Европы УНИКС встретится с командой «Локомотив-Кубань».