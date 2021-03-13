УНИКС в гостях обыграл эстонский «Калев» в Единой лиге ВТБ
УНИКС на выезде обыграл эстонский «Калев» (76:49) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Основной задел казанцы сделали во второй четверти, по итогам которой оторвались от соперника на 12 очков. В дальнейшем гости только наращивали свое преимущество, доведя игру до разгрома.
Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Кэнаан, набравший 16 очков. Также выделялись российские баскетболисты казанской команды — Артем Клименко совершил 8 подборов, а Дмитрий Узинский набрал 12 очков.
Защита @unicsbasket в Таллине сегодня — это pic.twitter.com/MmjEMLBbyY— VTB League (@VTBUL) March 13, 2021
Эта победа стала для УНИКСа десятой подряд в рамках турнира. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Напомним, ранее стало известно, что в четвертьфинале Кубка Европы УНИКС встретится с командой «Локомотив-Кубань».СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым