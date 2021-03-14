Болгария с 1 мая начнет летний туристический сезон

Болгария планирует с 1 мая начать летний туристический сезон. Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова.

Противоэпидемические меры к новому туристическому сезону она намерена установить уже в понедельник.

— Предстоят майские праздники, поэтому мы должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли, — уточнила она.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора». Он дает возможность посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, пишет ТАСС.

Ранее СМИ выяснили, что группа стран Евросоюза призвала смягчить правила въезда для граждан стран, не входящих в ЕС.

