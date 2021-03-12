Страны Евросоюза призвали смягчить ограничения на въезд иностранным туристам

Группа стран Евросоюза призвала смягчить правила въезда для граждан стран, не входящих в ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство не уточняет названия государств, но поясняет, что этим странам важна туристическая отрасль. Так, предложено перейти к системе, позволяющей туристам путешествовать, если они сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19 или их тест на вирус дал отрицательный результат.

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По данным Bloomberg, система будет похожа на ковид-паспорта, которые предложили для перемещения внутри ЕС. Лидеры стран Евросоюза могут обсудить этот вопрос на саммите в конце марта.

На этой неделе министр туризма Греции Харис Теохари заявил, что страна намерена открыть «туристические ворота» к 14 мая, если это позволит эпидемиологическая ситуация. В начале апреля возможно «пилотное» открытие границ для стран Евросоюза и для стран, где активно проходит вакцинация против COVID-19, например Израиля, добавил он.



Татьяна Леухина