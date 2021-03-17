Жилищный кооператив татарстанского «Триумф НК» признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал жилищный накопительный кооператив «Триумф НК» банкротом. Об этом «Реальному времени» сообщили вкладчики и пайщики, пострадавшие от деятельности ЖК «Триумф НК».

«Требования кредиторов включаются в соответствующий реестр при предъявлении указанных требований не позднее двух месяцев со дня получения уведомления конкурсного управляющего о признании должника банкротом», — говорится в сообщении.



Татарстанский кооператив «Триумф-НК» являлся одним из крупнейших российских игроков в сегменте ЖНК. Он имел девять офисов, в том числе за пределами республики, в частности в Москве. Если у покупателя квартиры было 50% от стоимости, то он мог получить оставшуюся часть под 6% годовых, при 40% — под 7%, при 30% — под 8%, при 20% — под 9% годовых.

Ольга Плешкова