В аудитории КФУ обвалился потолок, пострадавших нет — видео
В аудитории главного здания Казанского федерального университета (КФУ) обрушился потолок. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В пресс-службе КФУ «Реальному времени» пояснили, что произошло частичное обрушение подвесного потолка в одной из аудиторий юридического факультета КФУ. Пострадавших нет. На данный момент ведется служебная проверка.
«Причина — интенсивное таяние аномально большого количества снега, выпавшего на крышу здания», — отметили в пресс-службе.Происшествия Татарстан
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