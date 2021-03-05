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В аудитории КФУ обвалился потолок, пострадавших нет — видео

17:45, 05.03.2021

В аудитории главного здания Казанского федерального университета (КФУ) обрушился потолок. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

В пресс-службе КФУ «Реальному времени» пояснили, что произошло частичное обрушение подвесного потолка в одной из аудиторий юридического факультета КФУ. Пострадавших нет. На данный момент ведется служебная проверка.

«Причина — интенсивное таяние аномально большого количества снега, выпавшего на крышу здания», — отметили в пресс-службе.

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