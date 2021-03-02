Соцсети: в главном здании КФУ эвакуировали студентов из-за возгорания

В главном здании КФУ (Кремлевская, 18) эвакуировали студентов из-за возгорания. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

На кадрах с места происшествия видно, что к зданию приехали пожарные машины. На одном из видео студентов отправляют домой, сообщая, что в университете действительно произошло возгорание.

Пожарные, судя по фотографиям очевидцев, направились в восточное крыло главного здания КФУ.

Напомним, в 2019 году в выходной день из-за короткого замыкания светильника в здании института международных отношений КФУ повалил дым. В результате пришлось эвакуировать из института 28 человек.



Татьяна Демина