Вызов пожарных в главный корпус КФУ в Казани оказался ложным

Фото: соцсети

Вызов пожарных подразделений в главный корпус КФУ оказался ложным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

По приезду выяснилось, что горел мусор (листва) на площади 10 кв. сантиметров в ливневой трубе снаружи здания на территории. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В 19.17 силам Казанского пожарно-спасательного гарнизона дали «отбой».

Ранее в соцсетях появились фото и видео, что в главном здании КФУ (Кремлевская, 18) эвакуировали студентов из-за возгорания.



Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Ольга Плешкова