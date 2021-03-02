Новости общества

20:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вызов пожарных в главный корпус КФУ в Казани оказался ложным

19:48, 02.03.2021
Вызов пожарных в главный корпус КФУ в Казани оказался ложным
Фото: соцсети

Вызов пожарных подразделений в главный корпус КФУ оказался ложным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

По приезду выяснилось, что горел мусор (листва) на площади 10 кв. сантиметров в ливневой трубе снаружи здания на территории. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В 19.17 силам Казанского пожарно-спасательного гарнизона дали «отбой».

Ранее в соцсетях появились фото и видео, что в главном здании КФУ (Кремлевская, 18) эвакуировали студентов из-за возгорания.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем