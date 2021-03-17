На горячую линию 112 поступает свыше 1,1 тыс. звонков в день от татарстанцев

С начала работы горячей линии 112 операторы приняли почти 127 тысяч обращений от татарстанцев. В среднем в день на линию поступают свыше 1,1 тыс. звонков.

Среднее время ожидания ответа на линии не превышает 6 секунд. Разговор с оператором в среднем длится около 2,5 минуты. Чаще всего татарстанцы обращаются в контакт-центр с вопросами о действиях при подозрении на COVID-19, вызывают врача на дом или записываются к врачу.

Фото: kzn.ru

Также с января стало возможно записаться на вакцинацию от COVID-19 по номеру 112. За весь период этой возможностью воспользовались 6 336 жителей республики. Каждый день по телефону на прививку записываются 102 человека, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.



Горячая линия работает круглосуточно. На смене находится до 70 операторов. Помимо них, отвечает на звонки жителей республики робот Лилия.

Ранее сообщалось, что Татарстан потратит до 6,9 млн рублей на работу горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции.



Татьяна Леухина