Работа горячей линии по коронавирусу до конца года обойдется Татарстану в 6,9 млн рублей

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Татарстан потратит до 6,9 млн рублей на работу горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции, следует из материалов госзакупки, объявленной Центром цифровой трансформации РТ. За эту сумму подрядчик будет обеспечивать бесперебойную работу линии до конца года. Номер горячей линии — 8 800 222-59-00 или 122.

Согласно материалам госзакупки, расчетная нагрузка на горячую линию составляет около 70 вызовов в час продолжительностью в среднем по три минуты каждый. Обработка каждого звонка оценивается в 37 рублей, не считая расходов на телефонное соединение.

Горячая линия по COVID-19 впервые заработала в Татарстане еще в марте 2020 года для консультаций по вопросам профилактики, а позже — по вопросам выдачи электронных пропусков в период всеобщей самоизоляции. С 25 ноября 2020 года линия работает в круглосуточном режиме. Минцифры Татарстана сообщало, что в ноябре линия ежедневно обрабатывала примерно 600 звонков, а среднее время ожидания составляло около 11 секунд. Преимущественно в контакт-центр обращаются татарстанцы в возрасте от 35 до 50 лет.