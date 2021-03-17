Скончалась мама футболиста «Рубина» Ивана Игнатьева
У нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева умерла мама. Соответствующая информация появилась на сайте футбольного клуба «Рубин», за который ныне выступает футболист.
Казанский клуб на официальном сайте выразил соболезнования спортсмену и его близким.
«В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама. Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой», — говорится в сообщении.
В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 17, 2021
Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой... pic.twitter.com/XbCOQdg3Gf
Игнатьев в нынешнем сезоне сыграл за «Рубин» 14 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами. Ранее он не был включен в состав молодежной сборной России на предстоящий чемпионат Европы — 2021.СпортФутбол
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