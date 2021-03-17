Союз производителей молока России: государство должно полностью компенсировать затраты на маркировку

Маркировка молочной продукции, введенная с этого года, — одна из самых затратных регуляторных мер. На расширенном заседании правления Союза производителей молока Татарстана заместитель гендиректора АО «Агросила» Светлана Байрашева рассказала, что для закупки необходимого оборудования, программного обеспечения, расходных материалов, кодов маркировки и т.д. предприятию потребуется 98 млн рублей без учета НДС. Это приведет к росту себестоимости продукции на 1,7 рублей, или 13% на каждую единицу выпускаемой продукции.

Глава Национального Союза производителей молока России Артем Белов заявил, что поскольку решение принято, можно только минимизировать затраты. «Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы переход к маркировке был максимально безболезненным и потребовал от бизнеса минимальных затрат. Здесь принимается ряд как организационных, так и финансовых решений», — отметил он.

В качестве первого он назвал поэтапность ввода маркировки — процесс займет около 3 лет и завершится в 2023 году.

— Сейчас мы входим в стадию, когда будет наноситься Data Matrix код на упаковку. С 1 июня — на сыры и на мороженое, с 1 сентября — на продукцию сроком годности более 40 дней, с 1 декабря 2021 года — на продукцию сроком годности менее 40 дней. Но это только первый этап. Дальше возникает вопрос, для какой продукции будет обеспечиваться поштучное прослеживание. Здесь очень важным результатом является то, что для продукции со сроком годности менее 40 дней не будет поштучного прослеживания, будет сохранен объемно-артикульный учет. Почему это важно с точки зрения бизнеса и производителя? Потому что по сути это позволяет серьезно сократить затраты бизнеса на внедрение технологии машинного зрения и т.д. При этом для продукции сроком годности более 40 дней поштучный учет будет введен только с 1 декабря 2023 года. То есть есть переходный период, чтобы подготовиться.

Белов отметил, что в настоящий момент принято решение о том, что производителям будут выделяться льготные кредиты, льготный лизинг на приобретение оборудования для нанесения считывания кода Data Matrix, и сейчас активно обсуждается вопрос о возмещении в целом затрат, которые несет бизнес с введением маркировки.

Позиция Национального Союза производителей молока России — государство должно полностью компенсировать затраты на маркировку. Он призвал татарстанских производителей присоединиться к этому обращению к правительству РФ.

Сегодня Белов также заявил, что рост цен на молоко в 2021 году не превысит индекса потребительской инфляции.



Элеонора Рылова