Российские вакцины эффективны против штаммов вируса других стран

По утверждению разработчиков, российские вакцины эффективны против выявленных штаммов на сегодняшний день. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».

Также она отметила, что чем больше будет происходить мутаций вируса, тем раньше появятся такие штаммы, против которых понадобятся новые варианты вакцины. Чтобы остановить эту постоянную гонку, нужно остановить передачу вируса с помощью вакцинации как можно большего числа людей.

Ранее сообщалось, что, по информации федеральной службы, в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта не выявлено.

