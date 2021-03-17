«Ак Барс Арена» закупит укрывной материал для защиты газона на стадионе
Стадион «Ак Барс Арена» намерен закупить укрывной материал для защиты газона. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.
Начальная цена лота выставлена в размере 1,8 миллиона рублей. Поставщик будет обязан исполнить договор в течение 60 календарных дней.
Напомним, ранее комиссия РПЛ признала качество газона на стадионе «Ак Барс Арена» неудовлетворительной и запретила казанскому «Рубину» проводить на нем домашние матчи чемпионата России по футболу.
Гендиректор клуба Рустем Сайманов раскритиковал представителей стадиона за плохую подготовку к возобновлению футбольного сезона. Ближайшие домашние матчи «Рубин» будет вынужден провести на резервной арене.
Подробнее о ситуации с «Ак Барс Ареной» читайте в материале «Реального времени».СпортФутболОбщество
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