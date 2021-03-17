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«Ак Барс Арена» закупит укрывной материал для защиты газона на стадионе

10:53, 17.03.2021
«Ак Барс Арена» закупит укрывной материал для защиты газона на стадионе
Фото: realnoevremya.ru

Стадион «Ак Барс Арена» намерен закупить укрывной материал для защиты газона. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Начальная цена лота выставлена в размере 1,8 миллиона рублей. Поставщик будет обязан исполнить договор в течение 60 календарных дней.

Напомним, ранее комиссия РПЛ признала качество газона на стадионе «Ак Барс Арена» неудовлетворительной и запретила казанскому «Рубину» проводить на нем домашние матчи чемпионата России по футболу.

Фото: rubin-kazan.ru

Гендиректор клуба Рустем Сайманов раскритиковал представителей стадиона за плохую подготовку к возобновлению футбольного сезона. Ближайшие домашние матчи «Рубин» будет вынужден провести на резервной арене.

Подробнее о ситуации с «Ак Барс Ареной» читайте в материале «Реального времени».

СпортФутболОбщество
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