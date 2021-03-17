Совфед назначил Косачева вице-спикером верхней палаты
Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 17 марта, решил избрать вице-спикером верхней палаты главу комитета по международным делам Константина Косачева. Об этом сообщает ТАСС.
Косачева назначили вместо назначенного спецпредставителем СФ по подготовке Всемирной межэтнической конференции Ильяса Умаханова. Решение о назначении Косачева принято сенаторами единогласно.
Ранее сообщалось об одобрении Советом Федерации нескольких новых законов. Согласно одобренным поправкам к КоАП РФ, в России за пропаганду наркотиков в интернете будет грозить штраф до 1,5 млн рублей (гражданам — от 5 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс. рублей, ИП — от 50 до 100 тыс. рублей, юрлицам — от 1 до 1,5 млн рублей). Организациям и ИП также могут приостановить деятельность на срок до 90 суток.
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