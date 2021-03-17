В посольстве РФ отреагировали на обвинения США о вмешательстве в выборы

Посольство России в Вашингтоне назвало обвинения разведки США во вмешательстве в американские выборы безосновательными:

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы», — приводит RT слова из сообщения посольства на странице в Facebook.

Отмечается, что доказательств проведения Россией каких-либо операций влияния в Америке не приводится, а выводы доклада «подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности». В посольстве отметили, что подобные обвинения не могут способствовать нормализации двусторонних отношений.

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Напомним, национальная разведка США сообщила, что не зафиксировала «постоянных российских усилий в киберпространстве» с целью получения доступа к инфраструктуре президентских выборов 2020 года.

Маргарита Головатенко