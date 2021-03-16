В Татарстане зафиксировали 49 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 6 марта в Татарстане зарегистрировано 18 782 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 419 человек, в том числе 65 за минувшие сутки.

Вчера в Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. Жертвами коронавируса стали три женщины 1940, 1948, 1962 годов рождения и двое мужчин 1941, 1954 годов рождения. Всего в Татарстане зарегистрировано 380 случаев смерти от вируса.