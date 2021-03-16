Татарстан попал в пятерку регионов в рейтинге продаж легковых авто в феврале

Татарстан занял четвертое место в списке регионов по продажам легковых автомобилей в феврале 2020 года. В целом продажи по республике увеличились на 5% в годовом выражении, с 4 647 до 4 880 ед. Об этом сообщает «Автостат.Инфо».



Лидером по продажам легковых машин в феврале в рейтинге, как и в 2020 году, стала Москва, хоть в столице и наблюдалось снижение на 8,5%, с 16 030 ед. до 14 672 ед. за год. Второе и третье места заняли Московская область и Санкт-Петербург (8 203 ед., -4,6%) и (6 775 ед., -1,7%) соответственно.

Пятерку замкнул Краснодарский край — в 2021 году там продали 4 472 машины, что на 1,1% больше, чем годом ранее — 4 422 авто.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане рынок легких коммерческих автомобилей упал на 5,3% в январе 2021-го по сравнению с прошлым годом.

Маргарита Головатенко