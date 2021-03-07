В Татарстане рынок легких коммерческих автомобилей упал на 5,3% в январе

Фото: wikimedia.org / Rudolf Stricker

В январе текущего года в Татарстане объем продаж легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) составил 207 машин — это на 5,3% меньше, чем годом ранее, сообщает «Автостат.Инфо».



Среди регионов России с таким показателем Татарстан занял шестое место, уступив Москве (за январь продано 1 025 единиц — на 13% больше, чем годом ранее), Подмосковью (584 машины, +12,5%), Санкт-Петербургу (396 единиц, +24%). В пятерку также вошли Свердловская область (266 ед.; +39%) и Краснодарский край (211 ед.; — 4,5%).

Ранее эксперты составляли топ-10 самых продаваемых машин 2020 года с автоматической трансмиссией.

Маргарита Головатенко