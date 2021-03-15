Полиция задержала водителя снегохода, сбившего ребенка во время Масленицы в Свияжске

В Татарстане задержали водителя снегохода, который сбил ребенка во время празднования Масленицы в Свияжске и покинул место происшествия. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

По предварительным данным МВД Татарстана, водитель снегохода при повороте налево не предоставил преимущество и совершил наезд на 11-летнюю девочку, после чего уехал с места происшествия.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Фото: kzn.ru

Полицейские установили, что ранее мужчина был судим по ст. 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Четыре месяца назад он освободился из колонии поселения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 11-летняя девочка была сбита водителем снегохода в Свияжске во время празднования Масленицы. Девочка получила закрытый перелом плечевой кости, медики отпустили ее на амбулаторное лечение. Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против водителя, покинувшего место ДТП.

Ольга Плешкова