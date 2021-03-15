Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против водителя снегохода, сбившего ребенка в Свияжске

В Зеленодольске прокуратура направила в следственный орган материалы для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины, сбившего на снегоходе ребенка и покинувшего место ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве добавили, что личность водителя снегохода установлена — им оказался житель поселка Васильево. Ему 31 год, он является разнорабочим, ранее судим за нарушение правил дорожного движения (264 УК РФ). Сейчас его доставляют в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Напомним, что вчера в Свияжске во время празднования Масленицы мужчина на снегоходе сбил девочку 2010 года рождения. Девочку госпитализировали с травмами, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Однако виновник ДТП с места скрылся. Отделом ГИБДД МВД России по Зеленодольскому району возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27, 12.24 КоАП РФ.



Ольга Плешкова