В Челнах умерла заслуженный учитель Татарстана, первый директор гимназии №76
В Набережных Челнах вчера, 14 марта, на 78-м году жизни умерла заслуженный учитель РТ, почетный гражданин города, первый директор гимназии №76 Алина Титова. Об этом сообщили в учебном заведении.
Причина смерти не уточняется.
«Алина Алексеевна была идейным вдохновителем и непререкаемым авторитетом для учителей, учеников и их родителей. Она заложила основы и лучшие традиции нашей школы», — говорится в сообщении.
Гимназию основали в 1981 году. Титова была ее директором с 1983 по 2009 годы.
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