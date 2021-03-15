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В Челнах умерла заслуженный учитель Татарстана, первый директор гимназии №76

14:39, 15.03.2021
В Челнах умерла заслуженный учитель Татарстана, первый директор гимназии №76
Фото: vk.com/public175102092

В Набережных Челнах вчера, 14 марта, на 78-м году жизни умерла заслуженный учитель РТ, почетный гражданин города, первый директор гимназии №76 Алина Титова. Об этом сообщили в учебном заведении.

Причина смерти не уточняется.

Фото: edu.tatar.ru

«Алина Алексеевна была идейным вдохновителем и непререкаемым авторитетом для учителей, учеников и их родителей. Она заложила основы и лучшие традиции нашей школы», — говорится в сообщении.

Гимназию основали в 1981 году. Титова была ее директором с 1983 по 2009 годы.

Вчера стало известно о смерти тренера альметьевской хоккейной школы Вячеслава Романова.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
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