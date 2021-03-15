В Челнах умерла заслуженный учитель Татарстана, первый директор гимназии №76

В Набережных Челнах вчера, 14 марта, на 78-м году жизни умерла заслуженный учитель РТ, почетный гражданин города, первый директор гимназии №76 Алина Титова. Об этом сообщили в учебном заведении.

Причина смерти не уточняется.

Фото: edu.tatar.ru

«Алина Алексеевна была идейным вдохновителем и непререкаемым авторитетом для учителей, учеников и их родителей. Она заложила основы и лучшие традиции нашей школы», — говорится в сообщении.

Гимназию основали в 1981 году. Титова была ее директором с 1983 по 2009 годы.



Вчера стало известно о смерти тренера альметьевской хоккейной школы Вячеслава Романова.



Татьяна Леухина