Летом в Нижнекамске обновят маршрутную автобусную сеть

Летом 2021 года в Нижнекамске планируют запустить обновленную маршрутную автобусную сеть. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома НМР Ленар Ахметов.



В марте в Нижнекамске создадут Центр диспетчеризации и организации пассажирских перевозок. Специалисты будут заниматься мониторингом и управлением пассажирскими перевозками, комплексным планированием маршрутной сети и контролем за исполнением контрактов на перевозку.

«Система на базе платформы «Навитранс» позволит регулировать движение пассажирского транспорта при отклонении от расписания и восстановление нарушенного движения, контроль своевременного выпуска подвижного состава на линию», — сказал Ленар Ахметов.



Пока система будет работать в пилотном режиме. Обновление маршрутной сети при поддержке и участии градообразующих предприятий планируется запустить летом.

Ранее сообщалось, что власти Нижнекамска планируют постепенно сокращать штат кондукторов на общественном транспорте. Это связано с переходом к системе безналичной оплаты проезда.



Ольга Плешкова