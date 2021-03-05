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В Нижнекамске планируют сокращать штат кондукторов

23:21, 05.03.2021
В Нижнекамске планируют сокращать штат кондукторов
Фото: Илья Репин (архив)

Власти Нижнекамска планируют постепенно сокращать штат кондукторов на общественном транспорте. Это связано с переходом к системе безналичной оплаты проезда, сообщается на сайте телеканала НТР 24.

«Тем временем штат ревизоров на пути следования общественного транспорта увеличится», — заявил заместитель главы исполкома Нижнекамского района РТ Ленар Ахметов.

По его словам, отказ от услуг кондукторов в общественном транспорте Нижнекамска должен привести к сокращению издержек предприятий-перевозчиков.

Фото: Илья Репин (архив)

Отметим, что зимой в Казани перевозчики столкнулись с нехваткой кондукторов и водителей, из-за чего начали сокращать число рейсов общественного транспорта.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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