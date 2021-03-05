В Нижнекамске планируют сокращать штат кондукторов
Власти Нижнекамска планируют постепенно сокращать штат кондукторов на общественном транспорте. Это связано с переходом к системе безналичной оплаты проезда, сообщается на сайте телеканала НТР 24.
«Тем временем штат ревизоров на пути следования общественного транспорта увеличится», — заявил заместитель главы исполкома Нижнекамского района РТ Ленар Ахметов.
По его словам, отказ от услуг кондукторов в общественном транспорте Нижнекамска должен привести к сокращению издержек предприятий-перевозчиков.
Отметим, что зимой в Казани перевозчики столкнулись с нехваткой кондукторов и водителей, из-за чего начали сокращать число рейсов общественного транспорта.
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