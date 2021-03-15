Больше 20% жителей Казани считают, что в 2021 году водительские права не нужны

Больше 20% жителей Казани считают, что в 2021 году водительские права не нужны, так как личному автомобилю есть альтернатива в виде такси. Об этом говорится в исследовании «Ситимобил».

Водительских прав нет у 43% участников опроса. Среди тех, у кого есть водительские права, 20% не водят автомобиль и 5% пользуются каршерингом.

30% казанцев отдают предпочтение услугам такси вместо того, чтобы иметь личный автомобиль. Больше половины (51%) считают, что это удобнее и дешевле, чем содержать личный автомобиль. 38% жителей считают, что низкая стоимость поездок может стать поводом для того, чтобы отказаться от своего автомобиля.

Фото: kzn.ru

В 30% случаев казанцы вызывают такси, когда отправляются в гости. Больше четверти пользуются услугами такси, когда нужно добраться в аэропорт или на вокзал и обратно. В 23% случаев такси вызывают, чтобы добраться в бар или ресторан. Еще 24% людей пользуются услугами такси, если сами не могут сесть за руль.

В целом по России услугами такси пользуются 86% автомобилистов, несмотря на наличие авто. При этом в 2019 году показатель составлял 78%.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что в столице Татарстана резко подорожала цена поездки.



Ольга Плешкова