Начальник Управления образования Казани не смог прокомментировать работу родительского контроля

Как отработали родительские комитеты в вопросе контроля школьного питания с января этого года, поинтересовался сегодня на совещании в мэрии глава Казани Ильсур Метшин у начальника Управления образования Ирека Ризванова. Градоначальник напомнил, что о подготовке этого анализа договаривались. Вместо этого Ирек Ризванов рассказал, что весенние каникулы пройдут с 22 по 30 марта.

Так, в период весенних каникул будет организована очередная смена пришкольных лагерей, на базе 147 школ отдохнут более 8 тыс. детей. Прежде всего организованным отдыхом будут охвачены дети-сироты, дети, стоящие на профучете, а также ребята из многодетных и малоимущих семей. С 9.00 до 15.00 для школьников организуют творческие занятия, познавательные, культурные и спортивные мероприятия. Стоимость путевки — 1266 рублей с трехразовым питанием (152 рубля в день), родительская плата составит 15% от этой суммы, 190 рублей.

— Не услышал про родительский контроль. Давайте договоримся, вы подготовите анализ и сразу же после школьных каникул вы выступите на «деловом понедельнике» со статистикой того, как мы отработали третью четверть по родительскому контролю, — поручил мэр начальнику Управления образования Казани.

Фото: mon.tatarstan.ru

В январе в Казани во всех школах заработал родительский контроль за питанием. На начало февраля в Татарстане около 98% учащихся образовательных организаций обеспечены горячей едой.

