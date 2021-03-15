Названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая

После заседания Комиссии при президенте РТ по государственным премиям РТ названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Номинантами стали: Сафин Факил Миннемухамметович, Леронов Лемон Леронович (Лябиб Лерон), Амирханов Марат Амирханович, Гилязов Мансур Аязович, Нуруллина Дания Нургагаязовна, Хазиев Мадияр Шарипович, Ханов Фирдавес Гайнетзянович, Эйдинов Григорий Львович, Шамсутдинов Рушан Галяфович.

В прошлом году государственные премии РТ им. Габдуллы Тукая вручал президент Татарстана Рустам Минниханов. Лауреатами стали: