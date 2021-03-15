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Названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая

12:34, 15.03.2021
Названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая
Фото: mincult.tatarstan.ru

После заседания Комиссии при президенте РТ по государственным премиям РТ названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Номинантами стали: Сафин Факил Миннемухамметович, Леронов Лемон Леронович (Лябиб Лерон), Амирханов Марат Амирханович, Гилязов Мансур Аязович, Нуруллина Дания Нургагаязовна, Хазиев Мадияр Шарипович, Ханов Фирдавес Гайнетзянович, Эйдинов Григорий Львович, Шамсутдинов Рушан Галяфович.

В прошлом году государственные премии РТ им. Габдуллы Тукая вручал президент Татарстана Рустам Минниханов. Лауреатами стали:

  • Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность;
  • Лирон Хамидуллин за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»;
  • Денис Осокин за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»;
  • Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гулнора Гатина за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».
ОбществоКультура Татарстан
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