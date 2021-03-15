Названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая
После заседания Комиссии при президенте РТ по государственным премиям РТ названы соискатели премии имени Габдуллы Тукая в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Номинантами стали: Сафин Факил Миннемухамметович, Леронов Лемон Леронович (Лябиб Лерон), Амирханов Марат Амирханович, Гилязов Мансур Аязович, Нуруллина Дания Нургагаязовна, Хазиев Мадияр Шарипович, Ханов Фирдавес Гайнетзянович, Эйдинов Григорий Львович, Шамсутдинов Рушан Галяфович.
В прошлом году государственные премии РТ им. Габдуллы Тукая вручал президент Татарстана Рустам Минниханов. Лауреатами стали:
- Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность;
- Лирон Хамидуллин за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»;
- Денис Осокин за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»;
- Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гулнора Гатина за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».
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