«Истинным патриотам Татарстана»: Минниханов вручил госпремии РТ имени Тукая

15:19, 30.08.2020 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии РТ им. Габдуллы Тукая. В этом году лауреатами стали:

  • Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность;
  • Лирон Хамидуллин за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»;
  • Денис Осокин за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»;
  • Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гулнора Гатина за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

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