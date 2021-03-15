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В Татарстане вакцину от коронавируса получили 103 815 человек

11:55, 15.03.2021
В Татарстане вакцину от коронавируса получили 103 815 человек
Фото: mos.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 103 815 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В республике работают 153 пункта вакцинации в стационарных учреждениях и в виде выездных мобильных бригад.

Фото: realnoevremya.ru

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. на едином портале госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. позвонив на единый номер 122;
4. при обращении в МФЦ;
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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