Мэрию Набережных Челнов заподозрили в дискриминации бизнеса

Татарстанские антимонопольщики по направлению прокуратуры Набережных Челнов рассмотрели жалобу местной компании «Блик». Ее владелица Ирина Лялюк сообщила, что власти города необоснованно отказывают ей в аренде участка рядом с площадью Азатлык, хотя другие предприниматели получают здесь землю без каких-либо препятствий. Два раза она обращалась в исполком, но получала отказ. После этого предпринимательница подала иск в Арбитражный суд Татарстана, который в середине февраля прошлого года признал отказ челнинского исполкома предоставить землю в долгосрочную аренду необоснованным.



Лишь после этого чиновники сдали-таки участок фирме в аренду под велопрокат. Участок находится рядом с площадью Азатлык, неподалеку от ТЦ «Палитра». Правда, земля была сдана в аренду всего на месяц, да и то в период локдауна, хотя собственница бизнеса просила землю в долгосрочную аренду на 49 лет.



Фото: tatarstan.ru

Антимонопольщики посчитали, что такие ограничения в сроках могут привести к созданию дискриминационных условий для ООО «Блик» при получении муниципального имущества. В надзорной службе изучили и другие выданные разрешения на использование участка и обнаружили, что сроки по ним в подавляющем большинстве случаев были не менее 11 месяцев. За исключением компании Ирины Лялюк.



«Таким образом, исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные Челны при выдаче разрешения ООО «Блик» необоснованно был существенно сокращен срок действия выдаваемого разрешения», — говорится в определении УФАС.

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Ольга Плешкова