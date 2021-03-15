Зеленодольский перевозчик ввел электронный проездной на проезд до Казани и обратно

С 1 апреля на маршрутах автобусов №104 «Казань — Зеленодольск» и №104а «Зеленодольск — Казань — Зеленодольск» вводятся электронные проездные билеты. Об этом сообщили в «Зеленодольском пассажирском АТП».

Билет стоит 3 тысячи рублей и дает возможность неограниченно ездить в течение одного месяца. Пополнять электронный билет можно по 9-е число (включительно). Пополнение с 10-го числа — начисляется на следующий месяц.

Чтобы приобрести проездной билет, необходимо обратиться в кассу автовокзала «Мирный». По вопросам оплаты проезда пассажирам рекомендуется обратиться к оператору автоматизированной системы оплаты проезда АО «Социальная карта» по номеру 89046707757.

Фото: https://vk.com/zpatp_zelenodolsk

Ранее зеленодольский перевозчик объявил об отмене льгот на междугородние перевозки с 1 марта. Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров заявил, что это произошло из-за того, что исполком Зеленодольского района РТ не заключил соответствующий договор с перевозчиком. В конфликт вмешалась прокуратура Татарстана. После этого перевозчик объявил, что не будет отменять перевозки граждан по социальному проездному.



Ольга Плешкова