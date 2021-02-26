Льготный проезд из Зеленодольска в Казань сохранится

Зеленодольский перевозчик не будет отменять перевозки граждан по социальному проездному. Обслуживание пассажиров-льготников по маршрутам №104 и №104а до Казани продолжится.



«На перевозку льготников Зеленодольскому району в 2021 году из республиканского бюджета предусмотрены 47 786 000 рублей — это на 12 553 900 рублей больше по сравнению с 2020 годом», — отмечается на сайте Миндортранса Татарстана.

В ведомстве отметили, что решение принято в ходе конструктивного разговора министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифов с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым и руководителем автотранспортного предприятия ООО «Экспресс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, ранее в ЗПАТП сообщили, что с 1 марта два зеленодольских автобусных маршрута №104 и №104а прекратят осуществление перевозок граждан по социальному проездному. На предприятии обратили внимание, что это вынужденная мера, так как Миндортранс РТ отказался компенсировать в полном объеме перевозчику расходы за перевозку граждан по единому месячному социальному проездному билету.